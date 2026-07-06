Basket Nicola Akele approda all’Olimpia Milano La Virtus Bologna annuncia il suo nuovo playmaker

La Virtus Bologna ha annunciato il nuovo playmaker, mentre Nicola Akele si trasferisce all’Olimpia Milano. La notizia arriva dopo la vittoria dell’Italbasket contro la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, giocata a Bologna. Entrambe le squadre italiane partecipano all’Eurolega e hanno aggiornato le proprie formazioni con nuovi acquisti. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o sui tempi di ufficializzazione.

All’indomani della fondamentale vittoria in rimonta dell’Italbasket sulla Lituania a Bologna nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2027, arriva una doppia notizia di mercato con protagoniste le uniche due squadre italiane di Eurolega. I campioni nazionali dell’ Olimpia Milano e la Virtus Bologna hanno ufficializzato infatti l’ingaggio rispettivamente di Nicola Akele e Marcus Carr. Akele, ala di 30 anni impegnato in questa finestra FIBA con la maglia azzurra, passa dunque dalle Vu Nere a Milano. “ Arrivo a Milano con grandi ambizioni e pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che avremo come squadra. Cercherò di farmi trovare pronto ogni volta che ne avrò l’opportunità con l’intento di aiutare l’Olimpia ad arrivare il più alto possibile anche in Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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