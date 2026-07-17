Basket | Josh Hiller nuovo presidente del cda della Pallacanestro Trieste

Josh Hiller è stato nominato nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Pallacanestro Trieste. Hiller, recentemente diventato socio di maggioranza di Cotogna Sports Group, assume questa carica. Sono stati anche nominati consiglieri Connor Barwin e Aaron Leopold.

Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group, è il nuovo presidente del cda di Pallacanestro Trieste, mentre Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci riunitasi nel pomeriggio. "Il nuovo cda - ha affermato Hiller - ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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