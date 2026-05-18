Nel quarto di finale dei playoff di Serie A, si affrontano Brescia e Trieste in gara due. La squadra di Brescia ha concluso la stagione regolare al secondo posto in classifica, con un vantaggio di 16 punti rispetto a Trieste, che invece ha vinto la prima partita per 92-90. La sfida si svolge il 18 maggio 2026 e vede le due formazioni in cerca di un risultato che possa indirizzare la serie verso la qualificazione alle semifinali.

La Pallacanestro Brescia ha chiuso il girone di andata al secondo posto in classifica con ben 16 punti in più della Pallacanestro Trieste che però di è imposta in GARA 1 per 92 a 90. È stata una partita molto combattuta, ma gli ospiti sono riusciti a conquistare un break e a portare il vantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Pallacanestro Brescia – Pallacanestro Trieste (quarti playoff GARA 2), Serie A 18-05-2026

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