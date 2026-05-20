Pronostico e quote Pallacanestro Trieste – Pallacanestro Brescia quarti playoff GARA 3 Serie A 21-05-2026

La Pallacanestro Trieste ha concluso la trasferta contro la Pallacanestro Brescia con un risultato di 1-1 nella serie dei quarti di finale dei playoff di Serie A. La squadra ha ottenuto un punto in più rispetto alla partita precedente, mantenendo aperte le possibilità di qualificazione. La serie proseguirà con la terza gara, prevista per il 21 maggio 2026, in cui entrambe le formazioni cercheranno di ottenere un vantaggio decisivo. La sfida si svolgerà sul campo della squadra di casa.

La Pallacanestro Trieste torna dalla trasferta sul campo della Pallacanestro Brescia sul punteggio di 1-1 dunque può essere molto soddisfatta anche se la serie è ancora lunga e vincere ancora non sarà facile. La squadra di Francesco Taccetti in GARA 1 ha trovato una gran serata al tiro da due punti (2735) e anche per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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