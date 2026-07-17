Bari come sarà il porto di San Cataldo | lavori al via banchine green e presto i mega yachtSan Cataldo lavori al via

Sono iniziati i lavori per il nuovo molo San Cataldo nel porto di Bari, con la posa della prima pietra. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’arcivescovo locale. Il progetto prevede la realizzazione di banchine più ecologiche e la possibilità di ormeggio per mega yacht. Le attività di costruzione sono in corso e si prevede che il nuovo molo sarà operativo a breve.

Posa della prima pietra per il cantiere del nuovo molo San Cataldo, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e con la benedizione dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano. «Oggi (ieri,ndr) sono qui operaio fra gli operai – ha sottolineato Salvini - perché il progetto di cui parliamo è frutto di un lungo percorso, non solo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma è un lavoro che stiamo portando avanti, che altri hanno progettato e per il quale gettiamo le basi anche se saranno i prossimi ministri ad inaugurarlo. Stiamo parlando di un intervento logistico infrastrutturale che porta vantaggio alla città, perché ovviamente anche il porto turistico, con le grandi navi e gli yacht, porta un turismo di qualità, porta un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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