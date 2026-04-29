Dalla Provolina al molo turistico | tutti i cantieri che rivoluzioneranno la costa di San Cataldo a Bari

È una delle aree più suggestive e particolari della città, con un grande potenziale inespresso legato al tempo libero e alla vivibilità. La zona di San Cataldo e quella attorno alla Fiera del Levante di Bari rappresentano da tempo una sfida importante per ripensare il capoluogo pugliese e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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