Waterfront San Cataldo lavori nella spiaggetta di ' Provolina' | Entro fine giugno aperta ai bagnanti

Sono in corso lavori sulla spiaggetta di 'Provolina' nel waterfront di San Cataldo, con la posa delle pavimentazioni in calcestruzzo drenante. Le operazioni sono in fase di completamento e si prevede che siano terminate entro i prossimi giorni. La zona sarà aperta ai bagnanti entro la fine di giugno.

Sul piccolo spazio che si affaccia sul mare, attualmente sono in corso le lavorazioni sulle pavimentazioni in calcestruzzo drenante, che saranno concluse nei prossimi giorni. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico sulla spiaggetta pubblica di Provolina, per verificare l’andamento del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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