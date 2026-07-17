Barbara Bouchet ha dichiarato di provare gioia quando sente parlare di Giorgia Meloni. Nell’intervista al Secolo d’Italia, l’attrice, nota per ruoli in film italiani, ha anche parlato del figlio, chef noto in televisione, e ha espresso opinioni sul cinema contemporaneo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue affermazioni o sui temi trattati oltre a quanto riportato.

Barbara Bouchet parla a tutto campo al Secolo d’Italia. L’attrice, protagonista di alcune delle stagioni più amate del cinema italiano, affronta temi personali e d’attualità: il legame con l’Italia, il giudizio sul governo guidato da Giorgia Meloni, il rapporto con il figlio Alessandro Borghese, la crisi del cinema e la rivalutazione internazionale arrivata grazie a Quentin Tarantino. Un’intervista ricca di spunti che racconta il volto più autentico di una delle icone del nostro cinema. Barbara Bouchet: «L’Italia è stata la scelta migliore della mia vita». Nata in Cecoslovacchia e cresciuta anche negli Stati Uniti, Barbara Bouchet non ha dubbi sulla decisione che ha cambiato la sua esistenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Barbara Bouchet: «Meloni mi riempie di gioia». Poi parla del figlio Alessandro Borghese e del cinema di oggi

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