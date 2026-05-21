barbara bouchet giudice speciale da alessandro borghese celebrity chef

Domani sera, una nuova puntata di Alessandro Borghese Celebrity Chef andrà in onda alle 20. La puntata vedrà la partecipazione come ospite speciale di Barbara Bouchet, famosa attrice e personaggio televisivo. La trasmissione è prodotta da Banijay Italia. Barbara Bouchet sarà presente come giudice speciale nel corso dello show, che vede chef e personaggi dello spettacolo sfidarsi ai fornelli. La puntata sarà trasmessa venerdì 22 maggio.

In onda domani. Sarà Barbara Bouchet l’ospite speciale della prossima puntata di Alessandro Borghese Celebrity Chef, il cooking show prodotto da Banijay Italia e in onda venerdì 22 maggio alle 20.30 su TV8. Attrice e volto iconico del cinema e della televisione italiana, Barbara Bouchet entrerà eccezionalmente nella giuria del programma accanto ad Alessandro Borghese, a Maddalena Fossati — direttrice de La Cucina Italiana — e allo chef stellato Roberto Di Pinto, alla guida del ristorante Sine by Di Pinto di Milano. La serata avrà il ritmo di una gara “ad alta velocità”: ai fornelli si sfideranno infatti Guido Meda e Davide Camicioli, storiche voci di Sky Sport dedicate al mondo delle due e quattro ruote. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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