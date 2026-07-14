Barbara Bouchet, Daniela Fumarola, Justine Mattera saranno tra le ospiti di Monica Setta della nuova puntata di Storie al bivio di sera, tra confessioni, ricordi e racconti personali. Questa sera, martedì 14 luglio, torna in prima serata su Rai 2 un nuovo appuntamento con Storie al bivio di sera, il programma condotto da Monica Setta che dà spazio ai racconti più intimi dei suoi ospiti. Nella puntata in onda alle 21.20 si alterneranno testimonianze di donne provenienti da mondi diversi, tra carriera, vita privata, scelte difficili e confessioni inedite. Le anticipazioni della puntata di Storie al bivio di sera del 14 luglio Tra le protagoniste della serata ci sarà Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, che per la prima volta aprirà una finestra sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Storie al bivio di sera: da Barbara Bouchet a Daniela Fumarola gli ospiti del 14 luglio

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Storie al bivio di sera: da Barbara Bouchet a Daniela Fumarola gli ospiti del 14 luglioBarbara Bouchet, Daniela Fumarola, Samantha De Grenet, Justine Mattera e Kathy La Torre ospiti di Monica Setta nella puntata del 14 luglio di Storie al bivio di sera su Rai 2. movieplayer.it

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