Pil al 0,7% | l’economia cresce ma l’inflazione minaccia i consumi

Notizia in breve

L’economia ha registrato una crescita del Pil dello 0,7%, mentre l’inflazione ha raggiunto il 2,9%. La crescita del prodotto interno lordo si accompagna a un rallentamento dei consumi delle famiglie. La disoccupazione è scesa, ma l’aumento dei prezzi riduce il potere d’acquisto reale delle persone. Restano aperte le domande su come l’inflazione influenzerà i consumatori e se il rallentamento dei consumi continuerà nonostante la diminuzione della disoccupazione.