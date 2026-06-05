Pil al 0,7% | l’economia cresce ma l’inflazione minaccia i consumi
L’economia ha registrato una crescita del Pil dello 0,7%, mentre l’inflazione ha raggiunto il 2,9%. La crescita del prodotto interno lordo si accompagna a un rallentamento dei consumi delle famiglie. La disoccupazione è scesa, ma l’aumento dei prezzi riduce il potere d’acquisto reale delle persone. Restano aperte le domande su come l’inflazione influenzerà i consumatori e se il rallentamento dei consumi continuerà nonostante la diminuzione della disoccupazione.
Come influirà l'inflazione al 2,9% sul tuo potere d'acquisto reale?. Perché la disoccupazione scende mentre i consumi delle famiglie rallentano?. Quali misure potrebbero contrastare l'aumento dei costi energetici e delle bollette?. Cosa accadrà agli investimenti dopo la fine degli stimoli del Pnrr?.? In Breve Investimenti fissi crescono al 2,2% nel 2026 grazie ai fondi Pnrr.. Tasso di disoccupazione scende al 5,5% nel 2026 rispetto al 6,1% del 2025.. Inflazione prevista al 2,9% nel 2026 con ritorno al 2% nel 2027.. Massimiliano Dona propone tassazione extraprofitti per contrastare l'aumento costi energetici.. L’economia italiana punta allo 0,7% nel biennio 2026-2027 con l’inflazione in ascesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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