Fiducia in calo | l’economia italiana rallenta tra consumi e servizi

A aprile, l’indice di fiducia economica in Italia ha registrato una diminuzione, passando da 88,1 a 82,7. Il settore dei servizi e quello delle costruzioni hanno mostrato un calo, influenzando negativamente il mercato complessivo. Al contrario, il settore della grande distribuzione ha evidenziato una crescita. Questi dati sono stati diffusi dall’istituto di statistica nazionale e riflettono un rallentamento dell’economia nel paese.

? Cosa sapere Istat aprile: indice fiducia economica Italia scende dall'88,1 all'82,7.. Calo servizi e costruzioni penalizza il mercato mentre cresce la grande distribuzione.. I nuovi dati Istat di aprile mostrano un calo della fiducia in Italia, con l’indice dei consumatori che scende da 92,6 a 90,8 e quello delle imprese che tocca quota 95,2 dopo la flessione di 2,1 punti. Mentre nelle piazze si respira una crescente preoccupazione per il potere d’acquisto, le statistiche ufficiali confermano un peggioramento del clima economico nazionale, che è passato dall’88,1 all’82,7. Anche le prospettive per il domani sembrano incrinarsi, con il valore relativo al futuro che scivola dall’85,3 all’82,5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiducia in calo: l’economia italiana rallenta tra consumi e servizi Notizie correlate Leggi anche: Economia Italiana: Consumi al Ribasso, Crescita 2026 Solo all’1,3%. Settore Abbigliamento in Crisi. Servizi PA: cresce la richiesta di digitale, ma l’IA non convince ancora gli italiani. Fiducia in calo.La pubblica amministrazione italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: rispondere alla crescente domanda di servizi digitali da parte dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Energia più cara e fiducia in calo, l’Italia rallenta sotto l’effetto della guerra in Medio Oriente; UE: inflazione in risalita e fiducia in calo; Italia, ad aprile calo diffuso del clima di fiducia sia tra consumatori che imprese; Allarme Confindustria: caro-energia, fiducia in calo e tassi in risalita. Per le imprese conto fino a 21 miliardi. Istat, fiducia aprile in calo per consumatori e imprese (2)Nella manifattura l'indicatore di fiducia - sottolinea l'Istat - diminuisce da 88,7 a 87,9, mentre migliora nel commercio al dettaglio con l'indice che sale da 100,5 a 100,8. (ANSA) ... ansa.it Istat, fiducia aprile in calo per consumatori ed impreseAd aprile 2026 sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in diminuzione (da 92,6 a 90,8 e da 97,3 a 95,2 rispettivamente). (ANS ... ansa.it Nave, l’Rsa Villa Fiori è come nuova e guarda al futuro con fiducia x.com Dal 1981 assiste dirigenti arrivati ai ferri corti con le aziende: l’obiettivo è sempre l’accordo. “Rapporto di fiducia messo in crisi anche da comportamenti nella vita privata. Si può criticare, non denigrare” - facebook.com facebook