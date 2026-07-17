Al Festival Rock the Beach, la 'Bomber Band' si esibirà in una serata di balli e canti sulla spiaggia. Dopo le precedenti serate dedicate ai tributi e alla musica italiana, questa notte promette un evento più energico. La band si esibirà in un concerto che coinvolgerà il pubblico con musica dal vivo e momenti di danza. La manifestazione si svolge in una location balneare, attirando appassionati di musica e musica dal vivo.

Dopo le serate dedicate ai grandi tributi e alla tradizione musicale italiana, il Rock the Beach si prepara a vivere una delle sue notti più attese e scatenate. Stasera, alle 21, il Florenz Open Air Resort di Lido Scacchi ospiterà la Bomber Band con il suo nuovo “ Generation Tour 2026 ”, uno spettacolo che promette di far ballare e cantare a squarciagola tutto il pubblico presente. La notizia che farà felici gli appassionati della musica italiana e dance è il ritorno sul palco del Florenz di una delle tribute band più amate del panorama ferrarese. La Bomber Band, gruppo nato a Ferrara nel 2011, è reduce dal successo delle scorse edizioni del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balli e canti in spiaggia. La ’Bomber Band’ al Florenz

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