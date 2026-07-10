Mondiali Francia in semifinale | la festa a Parigi con canti e balli

A Parigi, gli Champs-Elysées sono stati invasi da cori, clacson e festeggiamenti dopo la vittoria della nazionale francese nei quarti di finale dei Mondiali. La squadra ha battuto il Marocco con un punteggio di 2-0, scatenando una grande gioia tra i tifosi presenti. Sul luogo sono state dispiegate forze dell'ordine per gestire la folla. La piazza principale della capitale si è riempita di persone che hanno cantato e ballato fino a tarda sera.

Parigi, 10 lug. (askanews) - Cori, suoni di clacson continui, festeggiamenti e dispiegamento di forze dell'ordine sugli Champs-Elysées: a Parigi è esplosa la festa dopo la vittoria dei Bleus per 2-0 nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro il Marocco. Bandiere, traffico, cortei, caroselli, diversi tifosi si sono poi ritrovati davanti al Grand Rex, il cinema più grande di Parigi e d'Europa per cantare e ballare, indossando le maglie dei giocatori, portati in trionfo. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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