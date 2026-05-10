Macron arriva in Kenya balli e canti tradizionali al suo arrivo a Nairobi

Il presidente francese è arrivato a Nairobi per una visita ufficiale di tre giorni. Al suo arrivo, è stato accolto con esibizioni di balli e canti tradizionali da parte di artisti locali. La cerimonia di accoglienza si è svolta all’aeroporto della capitale kenyota, prima di proseguire con incontri istituzionali e visite alle istituzioni locali. La visita si inserisce in una serie di incontri tra i due paesi.

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Emmanuel Macron è arrivato a Nairobi, in Kenya, per una visita di Stato di tre giorni ed è stato accolto in aeroporto con balli e canti tradizionali. Subito dopo il presidente francese ha incontrato l’omologo keniota William Ruto presso la Statehouse. Lunedì e martedì, invece, prenderà parte al vertice “Africa Forward“, a cui parteciperanno i capi di Stato di diverse nazioni africane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macron arriva in Kenya, balli e canti tradizionali al suo arrivo a Nairobi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MusiCabras: 200 studenti uniti tra musica e balli tradizionali? Domande chiave Come hanno unito i balli sardi alla musica classica? Quali attività hanno favorito la socializzazione tra gli studenti? Chi ha... Kenya, a Nairobi strade invase dall'acqua dopo piogge intenseNella giornata di sabato a Nairobi, in Kenya, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore dopo che le strade sono state allagate per le... Argomenti più discussi: Macron a Nairobi, la Francia ci prova con l'altra Africa; Francia: Macron arriva in Egitto, lo accoglie Al-Sisi; Macron arriva in Egitto lo accoglie Al-Sisi.