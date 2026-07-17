Il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la grazia su richiesta di capigruppo di maggioranza e parlamentari, senza averla richiesta direttamente. La decisione riguarda un caso specifico, con una condanna considerata da alcuni eccessiva. Balboni, portavoce di un partito, ha affermato che il Guardasigilli può procedere d’ufficio e ha criticato la pena inflitta. La procedura si basa su un procedimento motu proprio, senza intervento diretto del ministro.

“Il ministro non ha chiesto la grazia, ha avviato l’istruttoria dopo un appello dei capigruppo di maggioranza e di molti parlamentari”. Alberto Balbon i, sottosegretario alla Giustizia, intervistato dal Giornale, mette ordine sull’iniziativa di Carlo Nordio in merito alla condanna definitiva a 14 anni del gioielliere Mario Roggero, sulla quale le sinistre hanno speculato. Il colloquio del Guardasigilli con il presidente Mattarella al Quirinale ha scatenato le opposizioni che si precipitano a leggere l’incontro come una bocciatura dell’uomo del Colle, che avrebbe detto no. La realtà è ben diversa. “La decisione compete ovviamente al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Balboni zittisce le sinistre: “Il Guardasigilli può avviare motu proprio l’istruttoria per la grazia. Per Roggero pena esagerata”

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