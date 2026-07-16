Il ministro della Giustizia ha avviato un’istruttoria per la grazia su Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e nove mesi per omicidio volontario e tentato omicidio. Roggero si è costituito in carcere a Fossano, dopo la condanna definitiva arrivata ieri. La richiesta di grazia riguarda il suo caso specifico. La decisione finale sarà presa dall’autorità competente.

Svolta sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato ieri in via definitiva a 14 anni e nove mesi per omicidio volontario e tentato omicidio e che oggi si è costituito in carcere a Fossano. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha infatti avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia all’uomo, che aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. È quanto fa sapere Via Arenula. Molinari (Lega): “Raccolta firme tra parlamentari per grazia a Roggero”. “Sappiamo che nel nostro ordinamento esiste uno strumento che è quello della grazia e, quindi, raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Roggero, Nordio avvia istruttoria per la grazia

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Roggero, Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della graziaIl gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si sarebbe costituito nel carcere di Fossano.

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