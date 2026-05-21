Serie A le partite della 38esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere i match in tv
L’ultima giornata di Serie A si svolgerà domenica 25 maggio, con tutte le partite in programma tra le 15 e le 20.45. Sono previsti incontri tra squadre che si contendono le posizioni finali e alcune che cercano di evitare la retrocessione, con diverse sfide trasmesse in diretta tv e in streaming. Le formazioni titolari saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio e i risultati verranno aggiornati in tempo reale sui principali siti sportivi.
Milano, 21 maggio 2026 - E' in arrivo l'ultima giornata di Serie A. Assegnato lo Scudetto all' Inter e certificate le retrocessioni di Verona e Pisa, non resta che scoprire chi fra accompagnerà i nerazzurri e il Napoli nella prossima Champions League e la terza formazione che saluterà il massimo campionato. Per quanto riguarda l'Europa che conta, Milan e Roma hanno due punti di vantaggio su Como e Juventus. I rossoneri ospitano il Cagliari, mentre i giallorossi vanno a Verona. Per quanto concerne lariani e bianconeri, sono attesi dai duelli con Cremonese e Torino. In coda, occhio ovviamente al risultato che verrà fuori da Lecce-Genoa, con i salentini che vantano due lunghezze di margine sui grigiorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pronostici Serie A 15^ Giornata con classifica e analisi
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Serie A, le partite della giornata 36: probabili formazioni, orari e dove vederle in tv
Serie A, le probabili formazioni della 33esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le sfideMilano, 24 aprile 2025 - Archiviate le semifinali di ritorno di Coppa Italia, è di nuovo tempo di Serie A.
Quando Allegri schiera Pulisic e Leao insieme, il Milan ha il peggior attacco della Serie A reddit
Due partite ai #playoff di #Serie B, 6 gol fatti, 0 subiti: dopo aver battuto l' #Avellino e aver vinto l'andata contro il #Palermo, il #Catanzaro dovrà confermarsi al ritorno per prendersi la finale e sognare la #SerieA. Un percorso che inizia da un progetto chiaro in e x.com
Serie C: le partite in programma e dove vederle in TV https://tinyurl.com/267h8ttj #playoffseriec #sereicplayoff #seriec facebook
Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it
Serie A, ok Napoli, Milan, Roma e Como. Juve ko. Atalanta in Conference. Cagliari salvoLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, alle 12 calcio d’inizio dei 5 match delle squadre in corsa per i posti Champions ... tg24.sky.it