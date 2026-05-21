Serie A le partite della 38esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere i match in tv

L’ultima giornata di Serie A si svolgerà domenica 25 maggio, con tutte le partite in programma tra le 15 e le 20.45. Sono previsti incontri tra squadre che si contendono le posizioni finali e alcune che cercano di evitare la retrocessione, con diverse sfide trasmesse in diretta tv e in streaming. Le formazioni titolari saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio e i risultati verranno aggiornati in tempo reale sui principali siti sportivi.

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