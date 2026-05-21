Serie A le partite della 38esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere i match in tv

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima giornata di Serie A si svolgerà domenica 25 maggio, con tutte le partite in programma tra le 15 e le 20.45. Sono previsti incontri tra squadre che si contendono le posizioni finali e alcune che cercano di evitare la retrocessione, con diverse sfide trasmesse in diretta tv e in streaming. Le formazioni titolari saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio e i risultati verranno aggiornati in tempo reale sui principali siti sportivi.

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Milano, 21 maggio 2026 - E' in arrivo l'ultima giornata di Serie A. Assegnato lo Scudetto all' Inter e certificate le retrocessioni di Verona e Pisa, non resta che scoprire chi fra accompagnerà i nerazzurri e il Napoli nella prossima Champions League e la terza formazione che saluterà il massimo campionato. Per quanto riguarda l'Europa che conta, Milan e Roma hanno due punti di vantaggio su Como e Juventus. I rossoneri ospitano il Cagliari, mentre i giallorossi vanno a Verona. Per quanto concerne lariani e bianconeri, sono attesi dai duelli con Cremonese e Torino. In coda, occhio ovviamente al risultato che verrà fuori da Lecce-Genoa, con i salentini che vantano due lunghezze di margine sui grigiorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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