Bagnoli l’artigiano della panchina che sapeva costruire miracoli

Notizia in breve

In un quartiere di Bagnoli, un artigiano ha realizzato panchine e ha avuto un ruolo nel mondo del calcio, contribuendo a far emergere giocatori considerati di scarto. È noto per aver lavorato con passione, spesso mantenendo un basso profilo. Tra le sue imprese c’è anche il supporto a una squadra che ha vinto uno scudetto. La sua vita privata include un forte legame con la figlia, con cui condivide un rapporto intenso e autentico.