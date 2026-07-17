Bagnoli l’artigiano della panchina che sapeva costruire miracoli

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un quartiere di Bagnoli, un artigiano ha realizzato panchine e ha avuto un ruolo nel mondo del calcio, contribuendo a far emergere giocatori considerati di scarto. È noto per aver lavorato con passione, spesso mantenendo un basso profilo. Tra le sue imprese c’è anche il supporto a una squadra che ha vinto uno scudetto. La sua vita privata include un forte legame con la figlia, con cui condivide un rapporto intenso e autentico.

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Uomo schivo e autentico, capace di trasformare giocatori “di scarto” in protagonisti. Dallo storico scudetto del Verona al legame profondo con la figlia Monica, il ritratto di un maestro silenzioso che non ha mai cercato la scena. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Bagnoli, l’artigiano della panchina che sapeva costruire miracoli
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