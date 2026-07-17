Un uomo è stato trovato morto ieri sera a Bagno a Ripoli, vicino al suo mezzo di lavoro in località Poggio a Luco. È un dipendente di un’azienda coinvolta in servizi ambientali. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sull’identità dell’uomo è stato comunicato.

BAGNO A RIPOLI (FIRENZE) – Un uomo, dipendente di un’azienda consorziata di Alia Servizi Ambientali, è stato trovato morto ieri sera, 16 luglio 2026, a Bagno a Ripoli, in località Poggio a Luco. Il corpo è stato rinvenuto a terra, a poca distanza dal proprio mezzo di servizio con cui stava operando. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Firenze Oltrarno. A dare l’allarme sono state le circostanze del ritrovamento, che hanno portato sul posto il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata successivamente trasferita presso la medicina legale dell’ospedale di Careggi, dove resterà adisposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bagno a Ripoli: trovato morto in strada, era vicino al mezzo di lavoro. Indagano i carabinieri

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