Trovato morto durante il turno di lavoro | era a poca distanza dal mezzo di servizio

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato trovato morto durante il turno di lavoro in località Poggio a Luco, a Bagno a Ripoli. Era disteso a poca distanza dal mezzo di servizio. Un passante ha notato il corpo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

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Bagno a Ripoli, 17 luglio 2026 – Tragedia in località Poggio a Luco, a Bagno a Ripoli. Un passante ha notato un uomo a terra. Ha chiamato i soccorsi ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La vittima è dipendete di una consorziata Alia. Era al lavoro, stava svolgendo il servizio di raccolta rifiuti. E’ stato trovato riverso sull’asfalto non lontano dal suo mezzo di servizio. L’intervento del 118 è stato immediato, con l’automedica e un’ambulanza. La situazione è apparsa subito disperata al personale sanitario, che non ha potuto che constatare il deceso dell’uomo. La salma è stata trasportata a medicina legale all’ospedale di Careggi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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