Uomo trovato morto in via Basile indagano i carabinieri

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile, vicino a un parcheggio comunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono state rese note le cause del decesso né altri dettagli sulla vicenda. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti. La zona è stata transennata mentre si svolgono le verifiche.