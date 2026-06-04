Uomo trovato morto in via Basile indagano i carabinieri
Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile, vicino a un parcheggio comunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non sono state rese note le cause del decesso né altri dettagli sulla vicenda. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti. La zona è stata transennata mentre si svolgono le verifiche.
Un uomo è stato trovato morto questo pomeriggio sul marciapiede di via Ernesto Basile, all’altezza del parcheggio comunale. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i soccorritori del 118. L’uomo, secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino straniero, è stato trovato a terra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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