’Bagni Misteriosi’ Emozioni e musica con artisti emergenti

Gli ultimi eventi della stagione estiva dei Bagni Misteriosi a Milano prevedono spettacoli di prosa, danza, lirica e musica emergente. Gli appuntamenti si svolgono a bordo piscina nel complesso balneare di via Carlo Botta. La programmazione include artisti emergenti e si conclude con gli eventi finali della stagione estiva.

Ultimi appuntamenti per la stagione estiva dei Bagni Misteriosi a Milano con prosa, danza, lirica, musica emergente a bordo piscina nel complesso balneare di via Carlo Botta. Sino al 22 luglio, i Bagni Misteriosi ospitano ogni mercoledì – nel giardino della palazzina in Largo Franco Parenti –, la rassegna di musica Indie, a cura di Lorenzo Amabile dedicata alla musica emergente. Appuntamenti che si svolgono a bordo piscina in due slot alle ore 20.15 e alle 21. Gli artisti emergenti si alternano in concerto, proponendo set acustici e progetti originali che attraversano cantautorato, indie rock, elettronica, pop contemporaneo e nuove forme della scrittura musicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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