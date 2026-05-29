A maggio si sono svolti numerosi concerti con artisti italiani e internazionali, offrendo spettacoli dal vivo di vario genere musicale. La stagione si conclude con eventi che hanno coinvolto pubblico e artisti, portando musica sul palco in diverse location. La programmazione di giugno si prepara a proseguire con altri appuntamenti, continuando a proporre performance di artisti noti e emergenti.

Mentre sta per aprirsi il mese di giugno con un calendario ricco di concerti, maggio si chiude regalando emozioni in musica. Stasera infatti, alle ore 21, al teatro Moderno di Grosseto fanno tappa i Nomadi col loro tour. A Cortona Tony Pitony sarà protagonista allo stadio comunale Santi Tiezzi il 5 giugno (ore 21.30), per una serata in cui fonde musica, performance e sperimentazione, e il 30 giugno (ore 21) sarà a Firenze dove si esibirà all’Ippodromo del Visarno. A Firenze il 7 giugno alle ore 21 nel cortile di Palazzo Medici Riccardi l’appuntamento è con ‘Viva la vida’, il concerto dedicato ai Coldplay che vedrà protagonista l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, con Fernando Díaz solista al pianoforte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emozioni in musica. Sul palco grandi artisti italiani e internazionali

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ARTE E MUSICA SUL PALCO DEL TONIOLO: PREMIATI I VINCITORI DEL PREMIO PITTURA 2026 | 23/05/2026

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