Riaprono le piscine dei Bagni Misteriosi | weekend di festa con fiori mercatini e gelato gratis
Le piscine dei Bagni Misteriosi riaprono il 1° giugno e resteranno aperte fino a fine agosto. Per l’inaugurazione, il complesso di via Carlo Botta organizza un evento di primavera sabato 30 e domenica 31 maggio, con esposizioni di fiori e mercatini. Durante il weekend, saranno offerti anche gelati gratuiti.
Da lunedì 1° giugno a domenica 30 agosto riaprono le piscine dei Bagni Misteriosi: per l'occasione il complesso balneare di via Carlo Botta ospita una speciale festa di primavera, dedicata al florovivaismo e all'artigianato d'eccellenza, sabato 30 e domenica 31 maggio. Ad accogliere i visitatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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