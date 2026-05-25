Riaprono le piscine dei Bagni Misteriosi | weekend di festa con fiori mercatini e gelato gratis

Notizia in breve

Le piscine dei Bagni Misteriosi riaprono il 1° giugno e resteranno aperte fino a fine agosto. Per l’inaugurazione, il complesso di via Carlo Botta organizza un evento di primavera sabato 30 e domenica 31 maggio, con esposizioni di fiori e mercatini. Durante il weekend, saranno offerti anche gelati gratuiti.