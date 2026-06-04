Bad Bunny la ‘casita’ dei concerti in tribunale | il proprietario chiede 6 milioni di dollari

Notizia in breve

Il proprietario dell'installazione scenografica utilizzata durante i concerti di Bad Bunny ha presentato una richiesta di risarcimento di 6 milioni di dollari. La struttura, chiamata la ‘casita’, in stile portoricano, è al centro di una disputa legale. La richiesta è stata depositata in tribunale, senza ulteriori dettagli sulla causa o sui motivi della controversia.