Bad Bunny la ‘casita’ dei concerti in tribunale | il proprietario chiede 6 milioni di dollari

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il proprietario dell'installazione scenografica utilizzata durante i concerti di Bad Bunny ha presentato una richiesta di risarcimento di 6 milioni di dollari. La struttura, chiamata la ‘casita’, in stile portoricano, è al centro di una disputa legale. La richiesta è stata depositata in tribunale, senza ulteriori dettagli sulla causa o sui motivi della controversia.

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(Adnkronos) – Bad Bunny nei guai. La ‘casita’ – l'installazione scenografica in stile portoricano che il cantante porta sempre sul palco dei suoi concerti – potrebbe finire in tribunale per una controversia legale.   Il proprietario dell’immobile originale, un uomo di 84 anni, avrebbe infatti avviato un’azione giudiziaria contro l’artista chiedendo un risarcimento di circa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Bad Bunny cae en La Casita durante concierto en CDMX

Video Bad Bunny cae en La Casita durante concierto en CDMX

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