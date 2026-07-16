Il fenomeno Bad Bunny sbarca a Milano | doppio concerto il 17 e 18 luglio 2026 Scaletta come arrivare parcheggi

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano ospiterà un doppio concerto di Bad Bunny il 17 e 18 luglio 2026 all'Ippodromo Snai La Maura. L’evento durerà circa 48 ore e coinvolgerà appassionati di musica urban e perreo. Sono state comunicate informazioni sulla scaletta, sugli spostamenti e sui parcheggi disponibili per i partecipanti. La città si prepara ad accogliere un pubblico internazionale per questo appuntamento musicale.

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Milano si prepara a diventare per quarantott'ore la capitale europea del "perreo" e della musica urban globale. Il countdown è ormai agli sgoccioli per il doppio appuntamento con Bad Bunny all'Ippodromo Snai La Maura, venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026. Il fenomeno portoricano  porta sotto la Madonnina la produzione del suo nuovo tour mondiale, trasformando l'area concerti milanese in un club a cielo aperto con l'energia della trap latina. Bad Bunny, cantautore rapper e produttore. Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, è un cantautore, rapper e produttore discografico portoricano. Nato a Almirante Sur nel 1994, si è affermato come una delle figure più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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