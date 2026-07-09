Il 17 e 18 luglio, Bad Bunny si esibirà all’Ippodromo La Maura di Milano. I concerti sono stati annunciati e attirano l’attenzione di fan e appassionati di musica urbana latina. Durante gli spettacoli, il pubblico potrà ascoltare i brani più noti dell’artista, che ha dominato le classifiche recenti. La doppia data rappresenta uno degli eventi principali della stagione musicale estiva in città.

Buone notizie dalla Casita. La musica urbana latina continua a dominare le classifiche e si prepara a vivere uno dei suoi momenti clou con il doppio concerto milanese di Bad Bunny, in programma il 17 e 18 luglio all’Ippodromo La Maura. Ad anticipare l’evento nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile anche sul sito e sui social del nostro giornale trasformato idealmente nella “casetta” riprodotta sul palco dell’idolo portoricano, sono Valentina Clemente e Fred De Palma partendo da “Saoco!”, il volume firmato dalla giornalista di Sky assieme a Marco Falivelli, con prefazione proprio del rapper cuneese. Ai Caraibi “saoco”... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Quotidiano.net - Bad Bunny a Milano il 17 e 18 luglio: Fred De Palma e Valentina Clemente raccontano il re dell'urban latin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fred De Palma domina Milano: tra ritmi latini e nuovi successiFred De Palma sarà protagonista di un concerto al Fabrique di Milano il 1 ottobre.

Fred De Palma annuncia ‘La Festa Continua’: show evento l’1 ottobre al Fabrique di MilanoFred De Palma ha annunciato un nuovo spettacolo dal vivo intitolato “La Festa Continua”, previsto per l’1 ottobre al Fabrique di Milano.

Temi più discussi: Bad Bunny in concerto a Milano, gli ospiti che potremmo vedere sul palco; Chi saranno gli ospiti di Bad Bunny al concerto di Milano? I vip che puntano alla Casita; I locali sudamericani da provare a Milano se sei lì per Bad Bunny; Concerti Milano luglio 2026: da Bad Bunny a The Weeknd, esplode la festa.

Vendo 2 biglietti per bad bunny a milano . Posto unico data del 18 luglio Selling 2 tickets for bad bunny in milan . General admission for july 18th Vendo 2 entradas para bad bunny en milano 18 de julio transfer via ticketmaster x.com

Qualcuno andrà al concerto di Bad Bunny il 18 luglio a Milano? Ho bisogno di suggerimenti su come arrivarci, sarà la mia prima volta a un concerto in un altro paese. reddit

Bad Bunny a Milano il 17 e 18 luglio: Fred De Palma e Valentina Clemente raccontano il re dell'urban latinA Soundcheck il doppio concerto all'Ippodromo La Maura diventa l'occasione per capire perché la musica latina domina le classifiche ... quotidiano.net

Bad Bunny in concerto a Milano, gli ospiti che potremmo vedere sul palcoGrande attesa per il doppio appuntamento di Bad Bunny all’Ippodromo SNAI La Maura. Venerdì 17 e sabato 18 luglio il cantante portoricano (FOTO) si esibirà sul palco del capoluogo meneghino. Attese dec ... tg24.sky.it