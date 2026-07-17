Bad Bunny a Milano doppio concerto sold-out | orari ingressi metro e tutto quello che c’è da sapere

Due concerti a Milano sono stati completamente sold-out, con tutte le prevendite esaurite sui circuiti ufficiali. L’evento si svolge il 17 e 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura, attirando migliaia di fan. Sono stati comunicati gli orari degli spettacoli e le modalità di accesso, mentre le linee della metropolitana sono state potenziate per facilitare gli spostamenti verso la location.

Milano, 17 luglio 2026 – Due concerti, migliaia di fan e nessun biglietto rimasto sui circuiti ufficiali. Bad Bunny arriva a Milano per la doppia tappa italiana del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio all’ Ippodromo SNAI La Maura. Entrambe le date risultano sold out su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Milano si prepara così ad accogliere una delle più grandi star della musica mondiale, capace di trasformare il reggaeton e la musica latina in un fenomeno globale. Bad Bunny a Milano: gli orari dei concerti. Il programma sarà identico per entrambe le giornate. L’ Early Entry inizierà alle ore 14:30, mentre l’apertura generale delle porte è prevista alle 15:00. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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I concerti di Bad Bunny sono di un altro livello

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