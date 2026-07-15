bad bunny a milano 5 cose da sapere prima del concerto che cambia la musica in italia

Il cantante portoricano si appresta a esibirsi due volte a Milano, il 17 e 18 luglio 2026, all’Ippodromo SNAI La Maura. Gli eventi sono stati annunciati come concerti storici, con l’artista pronto a portare sul palco un live che ha già attirato grande attenzione. Le date sono state rese note ufficialmente e il pubblico si prepara a partecipare a due spettacoli che promettono di essere tra i più memorabili dell’anno.

Bad Bunny si prepara a infiammare Milano con due concerti che sono già entrati nella storia. Il 17 e 18 luglio 2026, l’artista portoricano salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura dando vita ad un live straordinario. Gli orari. Secondo il programma ufficiale l’apertura dei cancelli sarà alle ore 15:00. L’opening act è stato affidato invece ai Chuwi e inizierà alle 19:00. Il concerto di Bad Bunny, infine, dovrebbe iniziare alle 20:00. La mappa degli ingressi. Il concerto si svolgerà all’Ippodromo SNAI La Maura ed è importante trovare l’ingresso giusto rispetto al proprio biglietto per evitare code sotto il sole e lunghe camminate. La scaletta del concerto di Bad Bunny a Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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