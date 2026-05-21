Dopo i look indossati al Super Bowl e lo smoking sfoggiato al Met Gala Bad Bunny rafforza il legame con Zara attraverso Benito Antonio

Dopo aver scelto look personalizzati per il Super Bowl e aver indossato uno smoking nero al Met Gala, il cantante ha collaborato con Zara presentando la collezione Benito Antonio. La linea si ispira alla sua identità e include capi che richiamano i suoi stilemi, evidenziando il legame tra il artista e il marchio di moda. La collezione è stata annunciata come un progetto che unisce musica e moda, con pezzi pensati per riflettere il suo stile personale.

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