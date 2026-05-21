Dopo i look indossati al Super Bowl e lo smoking sfoggiato al Met Gala Bad Bunny rafforza il legame con Zara attraverso Benito Antonio
Dopo aver scelto look personalizzati per il Super Bowl e aver indossato uno smoking nero al Met Gala, il cantante ha collaborato con Zara presentando la collezione Benito Antonio. La linea si ispira alla sua identità e include capi che richiamano i suoi stilemi, evidenziando il legame tra il artista e il marchio di moda. La collezione è stata annunciata come un progetto che unisce musica e moda, con pezzi pensati per riflettere il suo stile personale.
Dopo i look custom indossati al Super Bowl e lo smoking nero sfoggiato al Met Gala, Bad Bunny rafforza il legame con Zara attraverso Benito Antonio, nuova collezione ispirata alla sua identità. Disponibile dal 21 maggio, il progetto rappresenta un’estensione autentica dell’universo creativo dell’artista portoricano, costruita attorno alla sua estetica personale e al suo immaginario culturale. Realizzata insieme al direttore creativo Janthony Oliveras, la linea comprende circa 150 pezzi e nasce interamente a Porto Rico, luogo che continua a essere il centro narrativo di Bad Bunny. Le silhouette oversize, i completi destrutturati, le texture materiche e i richiami street raccontano uno stile spontaneo e riconoscibile. 🔗 Leggi su Amica.it
Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA
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