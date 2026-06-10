Ma cosa si saranno detti Bad Bunny e il Papa?

Un incontro tra il cantante e il Papa si è svolto a Madrid, attirando molta attenzione. La riunione, avvenuta in modo riservato, ha coinvolto i due e ha generato numerose speculazioni. Non sono stati resi noti dettagli sul contenuto del colloquio. L'evento si è svolto in un contesto di riservatezza, senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

La notizia di un possibile incontro tra il Papa e il cantante portoricano girava già da alcuni giorni e si è poi concretizzata in un appuntamento a porte chiuse, svoltosi lunedì 8 giugno allo stadio Santiago Bernabéu, dove il pontefice ha prima incontrato la comunità diocesana. Arrivato il momento degli incontri privati, sembra che Papa Leone abbia accolto Bad Bunny insieme ad alcuni familiari e persone del suo entourage. A dare la conferma della notizia è stata prima la RTVE, poi direttamente il Vaticano. Le reazioni all'incontro hanno dato vita ai più memorabili commenti, come l'articolo della RTVE che titola «Entre el altar y el perreo, los paralelismos imposibles» che è traducibile come «Tra l'altare e il ballo, i parallelismi impossibili». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Dopo giorni di voci su un possibile incontro a Madrid, è arrivata la conferma: Leone XIV e Bad Bunny si sono visti lunedì, dopo la festa della fede, allo stadio Bernabéu. x.com

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