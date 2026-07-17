Bad Bunny, nato a Bayamón, ha iniziato a cantare nel coro della chiesa locale durante l’infanzia. Figlio di un camionista e di un’insegnante, si è poi iscritto all’università per studiare comunicazione audiovisiva, con l’intento di diventare conduttore radiofonico. La sua carriera musicale è iniziata da giovane, portandolo a diventare uno dei cantanti più ascoltati del momento. Tra le sue canzoni più note ci sono dieci brani che hanno riscosso grande successo.

Figlio di un camionista e di un’insegnante, da bambino cantava nel coro della chiesa della sua città natale, Bayamón. Dopo il diploma s’iscrive all’università al programma di comunicazione audiovisiva, con l’obiettivo di diventare conduttore radiofonico. Mentre lavora part-time come cassiere in un supermercato Econo, carica le sue prime canzoni su SoundCloud. La popolarità non tarda ad arrivare. Pubblica sei dischi di successo: l’ultimo Debí Tirar Más Fotos ha fatto la storia ai Grammy 2026 vincendo anche il premio più ambito della serata, quello di Album dell'Anno. Re del Super Bowl, Bad Bunny ha dimostrato che la lingua spagnola può dominare le classifiche senza comprimessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny, 10 canzoni più belle

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DÁKITI (Bad Bunny & JHAYCO) Letra

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