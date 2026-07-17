Dopo la conclusione del campionato, la società ha annunciato che la rosa sarà mantenuta in gran parte invariata, senza nuovi acquisti da altre squadre. Tuttavia, sono previste inserzioni di giovani provenienti dalle proprie giovanili per ridurre l’età media della squadra. La strategia si concentra su un rilancio attraverso l’integrazione di talenti giovani, senza modifiche significative alla formazione attuale.

"Ho incontrato i giocatori nei giorni scorsi, dopo la fine del campionato. La rosa è praticamente confermata in blocco: in questa fase non prevediamo nuovi innesti in arrivo da altre società, ma dalle giovanili arriveranno forze fresche che abbasseranno l’età media. Rimarranno comunque quattro o cinque "senatori", che dovranno dare esperienza". Lo ha fatto sapere Daniele Santini, tecnico dell’ Azzurra, che sarà al timone della prima squadra anche nella Serie C di pallanuoto 2027. Resta una punta di delusione per aver visto sfumare la promozione in Serie B che appariva ormai ad un passo, contro la Venere Azzurra capace di vincere in rimonta a Firenze quando i giochi sembravano ormai fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra, largo ai giovani: "Così andremo in Serie B"

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