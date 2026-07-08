Campo largo in piazza a Napoli | Mai più divisi cambieremo il Paese e andremo al governo

A Napoli si è svolto un incontro tra i leader del campo largo, con l’obiettivo di riaffermare l’unità dell’opposizione politica. Durante l’evento sono stati presentati i temi principali relativi a salario minimo e sanità pubblica. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi schieramenti, che hanno discusso di strategie comuni per le prossime attività politiche. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui contenuti specifici delle proposte.

I leader del campo largo si sono riuniti a Napoli per rilanciare l'unità dell'opposizione e presentare i punti chiave su salario minimo e sanità. Tra le dichiarazioni programmatiche dei vertici sul palco, l'iniziativa ha registrato anche la contestazione di Potere al Popolo contro il sindaco Manfredi, che ha suscitato la ferma reazione della coalizione e anche il successivo messaggio di solidarietà di Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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