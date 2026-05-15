Agricoltura in Appennino largo ai giovani

Da ilrestodelcarlino.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse aree dell’Appennino, numerosi Comuni hanno utilizzato fondi provenienti dal Pnrr per interventi su infrastrutture pubbliche, strade e abitazioni. Questi finanziamenti hanno permesso di realizzare lavori di rinnovamento e miglioramento delle strutture locali. La maggior parte degli interventi riguarda opere pubbliche destinate a potenziare i servizi e la vivibilità delle comunità, con particolare attenzione alle aree rurali e alle zone più isolate. La maggior parte dei lavori si concentra su progetti avviati nel corso degli ultimi anni.

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Molti Comuni dell’Appennino hanno usufruito dei fondi del Pnrr con i quali hanno rinnovato strutture pubbliche, strade, case. Molto bene. Ma rimango preoccupato per il futuro di tanti giovani che vorrebbero lavorare e abitare nel territorio nel quale sono nati ma che poi sono costretti a scegliere altre strade perché non trovano occupazione. Chiedo alle istituzioni e alle imprese come si possono aiutare questi ragazzi. Lorenzo Lelli Risponde Beppe Boni Mantenere forze giovani in Appennino è una missione sulla quale c’è un parere unanime e condiviso. Istituzioni e associazioni stanno facendo il possibile per agevolare la presenza di giovani coppie e di singoli, con benefici per chi sceglie la residenza e per chi sceglie di lavorare sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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