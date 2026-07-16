Case sfitte proposta indecente del partito di Fratoianni e Bonelli | Censirle e requisirle E il Pd valuta il via libera

Da secoloditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il partito di Fratoianni e Bonelli propone di censire e requisire le case vuote. La proposta prevede di individuare gli immobili sfitte e di intervenire con la requisizione. Il Pd sta valutando se approvare questa proposta. La questione riguarda le case lasciate inutilizzate, senza coinvolgere nuove tasse o regolamentazioni sugli affitti brevi. La proposta ha suscitato reazioni e discussioni tra le forze politiche.

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La proprietà privata torna nel mirino della sinistra. Stavolta non si parla di nuove tasse o di stretta sugli affitti brevi, ma di una proposta choc che punta direttamente alle case lasciate sfitte. La proposta indecente, lanciata a Firenze dall’Associazione Vivaio Sociale (Avs), è semplice quanto dirompente: censire gli immobili non abitati e, se i proprietari non intendono metterli sul mercato, procedere con la requisizione temporanea per destinarli all’emergenza abitativa. Una proposta che sembrava destinata a restare confinata al dibattito politico locale e che invece ha trovato una prima apertura nel Partito democratico, facendo esplodere la polemica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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