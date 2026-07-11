Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia | Non stiamo più insieme ma è molto presente

Cristiana Capotondi ha rivelato che il padre di sua figlia non vive più con lei, ma è molto presente nella vita della bambina. La attrice ha spiegato che la figlia, Anna, è cresciuta in una famiglia allargata, senza entrare nei dettagli delle dinamiche personali. La relazione tra i genitori si è conclusa, ma il rapporto con l'ex compagno continua a essere stabile e di supporto.

Per la prima volta, Cristiana Capotondi si sbottona sulla sua maternità e sul legame con l'ex compagno, da sempre rimasto nell'ombra: "Mia figlia Anna è cresciuta in una grande famiglia allargata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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