Avrà tate e aiuti tutto il giorno | Federica Pellegrini risponde alle critiche sulla maternità

Federica Pellegrini ha commentato le critiche sulla sua scelta di affidarsi a tate e aiuti durante la maternità. La nuotatrice ha condiviso dettagli sulla sua vita da mamma di due figli, Matilde e Rachele, con il partner Matteo Giunta. Ha spiegato di ricevere assistenza durante tutto il giorno, senza entrare nel merito delle opinioni altrui. Pellegrini ha inoltre parlato delle sfide e delle routine quotidiane legate alla cura delle bambine.

Federica Pellegrini risponde alle critiche sulla maternità e racconta la sua vita da mamma bis con Matteo Giunta e le figlie Matilde e Rachele. Essere una mamma sotto i riflettori non è sempre semplice: lo sa bene Federica Pellegrini, che dopo la nascita delle figlie Matilde e Rachele si è trovata a fare i conti anche con le critiche ricevute sui social. Al centro del dibattito la gestione della famiglia e l’idea, spesso attribuita alla campionessa, di avere numerosi aiuti a disposizione. Con il suo racconto, l’ex campionessa di nuoto ha voluto mostrare una maternità reale, fatta di scelte personali, nuove responsabilità e della quotidiana ricerca di equilibrio tra il ruolo di madre e la vita familiare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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The girl was kidnapped, and was the CEO's rescue successful

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