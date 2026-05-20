Federica Pellegrini ha rivelato di aver attraversato un periodo difficile dopo la nascita della seconda figlia, avvenuta alcuni mesi fa. La nuotatrice ha condiviso pubblicamente le sue esperienze, parlando delle sfide legate alla maternità. La sua testimonianza riflette le difficoltà affrontate durante questa fase, tra momenti di gioia e di fatica. La Pellegrini ha descritto il periodo come complesso, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni, limitandosi a condividere le sue sensazioni personali.

Gioie e dolori della maternità. Federica Pellegrini, che pochi mesi fa ha avuto la seconda figlia Rachele, ha condiviso sui social i retroscena di un momento sicuramente felice, ma che porta con sé anche qualche difficoltà: tra i continui rigurgiti della secondogenita e la gelosia della figlia maggiore, Matilde, la campionessa ha spiegato senza mezzi termini di vivere “ un periodaccio “. Le confessioni di Federica Pellegrini. Federica Pellegrini non è solo una delle più grandi atlete dello sport italiano, ma anche una figura molto influente sui social. In particolare, la campionessa condivide spesso con i follower retroscena della sua nuova vita lontano dalle piscine: sposata con Matteo Giunta, l’ex atleta è mamma di due bambine, Matilde, di 2 anni, e Rachele, nata appena un mese fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini, le confessioni sulla seconda maternità: “Un periodaccio”

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Federica Pellegrini incinta: le VOGLIE sono di Matteo Giunta!

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