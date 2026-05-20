(Adnkronos) – È un "periodaccio" per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, diventata mamma della sua seconda figlia da pochi mesi, sta affrontando alcune difficoltà tra la gelosia della primogenita Matilde e i continui rigurgiti della piccola Rachele. Pellegrini ha condiviso le sue preoccupazioni tra le Instagram stories agli utenti che le chiedevano come stesse vivendo. L'articolo Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: “È un periodaccio.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Federica Pellegrini ha partorito mamma per la seconda volta: è nata Rachele!

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