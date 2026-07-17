"Da mesi il movimento politico La Politica che serve, nonostante la netta bocciatura ricevuta dai cittadini aversani, ha scelto di trasformare i social network nella propria arena politica, intervenendo quotidianamente con attacchi sistematici e strumentali nei confronti dell’Amministrazione comunale. È ormai evidente che questa stessa regia politica continui ad alimentare una campagna permanente di polemica e delegittimazione, anziché contribuire a un confronto serio e costruttivo nell’interesse della città", così in una nota gli assessori e i capigruppo di maggioranza del Comune di Aversa. "La politica si esercita nelle sedi istituzionali,... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, la maggioranza replica a “La Politica che Serve”: “Basta attacchi e propaganda permanente”

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