I capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale hanno risposto alle critiche di Fratelli d’Italia sulla gestione della sanità pugliese, affermando che sui temi sanitari i dati contano più degli slogan e della propaganda. La discussione si inserisce nel confronto tra le forze politiche locali, con dichiarazioni che evidenziano l’importanza di basare le valutazioni sui numeri piuttosto che su affermazioni di parte.

Tarantini Time Quotidiano “Quando si parla di sanità, i numeri contano più degli slogan”. Parte da qui la replica dei capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale alle accuse rivolte da Fratelli d’Italia sulla gestione della sanità pugliese. In una nota congiunta, Stefano Minerva (Pd), Giuseppe Fischetti (Prossima), Maria La Ghezza (M5S) e Ruggiero Passero (Per) parlano di una crisi “nazionale e sistemica”, accusando il governo Meloni di non garantire risorse sufficienti al sistema sanitario pubblico. “Se ci sono stati errori vanno riconosciuti e affrontati ma trasformare una crisi nazionale in una caccia al colpevole locale è un’operazione sbagliata, ingiusta e soprattutto inutile per i cittadini”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sanità, i capigruppo di maggioranza replicano a FdI: “Basta propaganda e scaricabarile”

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