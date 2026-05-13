Il presidente della Repubblica ha parlato con il presidente di Israele in una telefonata in cui ha espresso la richiesta di interrompere lo stato di guerra permanente nella regione mediorientale. Durante il colloquio, Mattarella ha anche condannato gli attacchi rivolti al contingente delle Nazioni Unite presente nel territorio. La conversazione si è concentrata sulla necessità di ridurre le tensioni e di favorire la stabilità nella zona.

Basta con lo stato di guerra permanente in Medioriente. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del colloquio telefonico con il presidente di Israele Isaac Herzog. È stato il vice di Netanyahu a chiamare l’inquilino del Colle. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale “franco e aperto”. Mattarella ha sottolineato l’urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. E ha detto apertamente di trovare “inaccettabili” gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil. Il presidente italiano ha sottolineato anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mattarella sente Herzog: “Basta guerra permanente. Inaccettabili gli attacchi al contingente Unifil”

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