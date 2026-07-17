Aversa il verde pubblico passa ai cittadini | affidate 15 aree tra aiuole e fioriere

Il Comune ha affidato ai cittadini la cura di 15 aree verdi, tra aiuole e fioriere. Chi desidera può adottare uno spazio, mantenendolo più curato e decoroso senza costi per il municipio. L’operazione mira a coinvolgere la comunità nella gestione del patrimonio pubblico. La procedura prevede la richiesta e la firma di un accordo tra cittadini e amministrazione. Nessun intervento finanziario è previsto da parte del Comune.

Adottare un'aiuola per renderla più curata e decorosa, senza alcun costo per le casse comunali. È questo l'obiettivo dell'iniziativa avviata dal Comune di Aversa, su impulso dell'assessora al Verde Iolanda Dello Margio, che ha affidato la gestione di 15 aree verdi pubbliche a imprese, attività commerciali, associazioni e cittadini attraverso un progetto di collaborazione tra pubblico e privato. Con la determina firmata dal dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Danila D'Angelo, si conclude l'iter avviato nei mesi scorsi con la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a soggetti interessati ad adottare spazi verdi comunali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aversa, verde urbano trascurato: erba alta, sporcizia e aiuole nel degrado

Posapark non è soltanto un chiosco: "Il parco Belvedere resta pubblico. Ma le aree sono affidate a noi"Il parco Belvedere rimane pubblico, ma alcune aree sono state affidate a Posapark, che gestisce un chiosco.

Argomenti più discussi: Aversa. Ambito C6 commissariato, Coscione: Punizione politica per Matacena; Verde pubblico il Comune apre alle sponsorizzazioni per la manutenzione di rotatorie e piazze; Lusciano. Area mercato al Parco della Legalità: ‘UniAmo’ chiede consiglio comunale aperto.

Aversa, il prete che abusò di una bambina di 10 anni torna in chiesa e scoppia la polemicaLa foto di don Michele Mottola in Cattedrale, ad Aversa, durante la Celebrazione Eucaristica per la Chiusura del Giubileo Ordinario presieduta dal vescovo Angelo Spinillo, ha riacceso le polemiche su ... napoli.repubblica.it