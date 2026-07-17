Avellino in festa | 60 anni dall’Incoronazione dell’Assunta | le cerimonie

Notizia in breve

Ad Avellino si sono svolte le celebrazioni per i 60 anni dall’incoronazione dell’Assunta, con diverse cerimonie organizzate nel centro storico. Le iniziative hanno coinvolto processioni, messe e eventi culturali, con partecipazione di cittadini e associazioni locali. La ricorrenza ha richiamato fedeli di varie età e ha visto anche esposizioni di opere d’arte legate alla tradizione religiosa. Le manifestazioni si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e hanno avuto una durata di più giorni.