Avellino in festa | 60 anni dall’Incoronazione dell’Assunta | le cerimonie
Ad Avellino si sono svolte le celebrazioni per i 60 anni dall’incoronazione dell’Assunta, con diverse cerimonie organizzate nel centro storico. Le iniziative hanno coinvolto processioni, messe e eventi culturali, con partecipazione di cittadini e associazioni locali. La ricorrenza ha richiamato fedeli di varie età e ha visto anche esposizioni di opere d’arte legate alla tradizione religiosa. Le manifestazioni si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e hanno avuto una durata di più giorni.
Tempo di lettura: 2 minuti Se si volesse racchiudere in poche parole l’essenza della Festa dell’Assunta ad Avellino, bisognerebbe parlare di un legame indissolubile tra fede, storia secolare, arte e cultura. È un intreccio profondo che, di generazione in generazione, trasforma il capoluogo irpino in una vera e propria città mariana, la città di Maria per eccellenza. Quest’anno, l’appuntamento più atteso dal popolo avellinese assume un significato ancora più profondo, poiché i solenni festeggiamenti coincidono con il sessantesimo anniversario dello storico momento dell’Incoronazione della Vergine, avvenuto il 14 agosto del 1966. Per questa... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Avellino.
Madonna del Carmelo, Atripalda in festa per il centenario
Notizie e thread social correlati
Il regno di Carlo III a 3 anni dall’incoronazioneA tre anni dalla sua incoronazione, il sovrano ha consolidato la sua presenza sia nel regno che a livello internazionale.
Carlo e Camilla festeggiano 3 anni dall’incoronazione nei giardini di Buckingham PalaceRe Carlo III e la Regina Camilla hanno preso parte a un ricevimento nei giardini di Buckingham Palace, a Londra, nel giorno in cui si sono celebrati...
Avellino, festa al Partenio: prima vittoria in serie BL’immagine che resterà nella storia di questo ritorno in serie B dell’Avellino dopo sette anni è la sforbiciata di Russo nel cuore dell’area a quattro minuti dal novantesimo che s’insacca imparabile e ... rainews.it
Avellino, addio Nargi sotto i colpi di FestaLa maggioranza Nargi si ferma a quota 15 voti e non supera la prova bilancio. Dopo soli 12 mesi dall'insediamento cade la prima sindaca donna della città di Avellino. La votazione sul rendiconto 2024, ... ilmattino.it