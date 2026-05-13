Carlo e Camilla festeggiano 3 anni dall'incoronazione nei giardini di Buckingham Palace

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno preso parte a un ricevimento nei giardini di Buckingham Palace, a Londra, nel giorno in cui si sono celebrati tre anni dalla loro incoronazione. L'evento si è svolto all'aperto, con i due sovrani presenti insieme ai membri della famiglia reale e agli ospiti invitati. La cerimonia ha avuto luogo nel pomeriggio e si è svolta sotto il sole primaverile.

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(askanews) – Re Carlo III e la Regina Camilla partecipano a un ricevimento in giardino a Buckingham Palace a Londra. Si tratta del loro primo ricevimento in giardino dell’anno. GUARDA LE FOTO L’evoluzione della Regina Camilla, da “amante” odiatissima a salvatrice della monarchia. Il ricevimento è stato organizzato in riconoscimento e in segno di ricompensa per il servizio pubblico reso alla coppia reale. La giornata ha anche segnato il terzo anniversario della loro incoronazione. GUARDA LE FOTO Incoronazione: i 20 momenti indimenticabili della giornata. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Carlo e Camilla festeggiano 3 anni dall’incoronazione nei giardini di Buckingham Palace Amica.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Carlo e Camilla festeggiano 3 anni dall’incoronazione nei giardini di Buckingham Palace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla festeggiano i 21 anni di matrimonioIl re d’Inghilterra Carlo III e la regina Camilla appaiono sorridenti mentre partecipano alla funzione del Giovedì Santo reale presso la cattedrale... Leggi anche: Il regno di Carlo III a 3 anni dall’incoronazione Si parla di: Kate Middleton e William al Garden Party la Principessa è un sogno tra pois e perle. Re Carlo III offre un ricevimento in giardino a Buckingham PalaceNel terzo anniversario della loro incoronazioneLondra, 13 mag. (askanews) - Re Carlo III e la Regina Camilla partecipano a un ricevimento in giardino a Buckingham Palace a Londra. Si tratta ... ilmattino.it Re Carlo, Camilla si presenta con un insolito tailleurRe Carlo e Camilla, la Regina spiazza tutti: ai Badminton Horse Trials sceglie un tailleur scuro con sneakers, abbandonando il classico abito. Tutti i dettagli del look ... dilei.it