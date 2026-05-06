A tre anni dalla sua incoronazione, il sovrano ha consolidato la sua presenza sia nel regno che a livello internazionale. All'inizio era stato visto come un monarca di passaggio, ma con il tempo ha assunto un ruolo più stabile. Durante questo periodo ha mantenuto rapporti con altri stati e ha gestito questioni di politica estera, segnando una certa continuità rispetto al passato.

All’inizio del regno Carlo III è stato considerato un sovrano di transizione. Tre anni dopo l’incoronazione, però, sembra aver trovato un equilibrio, soprattutto sul piano internazionale. Secondo gli ultimi sondaggi di YouGov, oltre il 60% dei britannici ritiene oggi che il Re stia svolgendo bene il proprio ruolo. Un dato significativo, soprattutto considerando le difficoltà attraversate dalla monarchia negli ultimi anni, tra la malattia del sovrano e della nuora Kate, le tensioni con Harry e Meghan e il peso ancora ingombrante dell’ affaire Andrea. E proprio il recente viaggio negli Stati Uniti sembra aver contribuito a rafforzare questa percezione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il regno di Carlo III a 3 anni dall’incoronazione

King Charles III State Visit

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