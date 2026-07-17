Il decreto ministeriale n. 125 dell’8 giugno 2026, efficace a partire dal 12 luglio, stabilisce che una multa per eccesso di velocità sia da ritenere valida se a rilevare il superamento della soglia limite sia stato un dispositivo derivante da un prototipo omologato in base ai nuovi criteri oppure coperto dai parametri previsti dalle norme transitorie. L'utilizzo dell'apparecchio richiede inoltre il soddisfacimento di ulteriori requisiti, quali la conformità del singolo strumento, l'esecuzione di una taratura periodica valida, il superamento annuale dei controlli funzionali e il posizionamento corretto della postazione (ad esempio il rispetto delle distanze minime dai cartelli e la collocazione lungo strade con limiti di velocità conformi alle direttive). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox, ecco quali possono fare sanzioni valide dopo il decreto e quando una multa è davvero impugnabile

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