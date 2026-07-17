Autovelox ecco quali possono fare sanzioni valide dopo il decreto e quando una multa è davvero impugnabile
Il decreto ministeriale n. 125 dell’8 giugno 2026, entrato in vigore il 12 luglio, definisce le condizioni in cui una multa per eccesso di velocità può essere considerata valida. In particolare, stabilisce i criteri per l’utilizzo degli autovelox e le modalità di rilevamento della velocità. La norma specifica anche quando una multa può essere impugnata, indicando i casi in cui si può contestare la sanzione.
Il decreto ministeriale n. 125 dell’8 giugno 2026, efficace a partire dal 12 luglio, stabilisce che una multa per eccesso di velocità sia da ritenere valida se a rilevare il superamento della soglia limite sia stato un dispositivo derivante da un prototipo omologato in base ai nuovi criteri oppure coperto dai parametri previsti dalle norme transitorie. L'utilizzo dell'apparecchio richiede inoltre il soddisfacimento di ulteriori requisiti, quali la conformità del singolo strumento, l'esecuzione di una taratura periodica valida, il superamento annuale dei controlli funzionali e il posizionamento corretto della postazione (ad esempio il rispetto delle distanze minime dai cartelli e la collocazione lungo strade con limiti di velocità conformi alle direttive). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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