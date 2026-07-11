Pubblicato il decreto sugli autovelox | entrano in vigore le nuove regole valide in tutta Italia

Notizia in breve

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce nuove regole nazionali per gli autovelox. Le norme entrano in vigore subito e riguardano l'installazione, la gestione e il controllo delle apparecchiature in tutta Italia. Il provvedimento mira a uniformare le procedure e le modalità di utilizzo di autovelox su tutto il territorio nazionale.