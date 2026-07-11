Pubblicato il decreto sugli autovelox | entrano in vigore le nuove regole valide in tutta Italia
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce nuove regole nazionali per gli autovelox. Le norme entrano in vigore subito e riguardano l'installazione, la gestione e il controllo delle apparecchiature in tutta Italia. Il provvedimento mira a uniformare le procedure e le modalità di utilizzo di autovelox su tutto il territorio nazionale.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ufficiale il provvedimento in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture che introduce una disciplina nazionale per gli autovelox. Il provvedimento definisce in modo preciso le regole relative ai dispositivi utilizzati per il controllo della velocità, con l’obiettivo di uniformare le procedure su tutto il territorio italiano. Omologazione, taratura e controlli: cosa cambia. Il decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i requisiti e le procedure di omologazione degli autovelox, oltre alle modalità di taratura e verifica del corretto funzionamento degli strumenti impiegati per rilevare le violazioni dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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